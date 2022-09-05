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بعد اعتماده رسميًا.. كل ما يهمك عن إطار التقويم والتميز المدرسي المحدث
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بعد اعتماده رسميًا.. كل ما يهمك عن إطار التقويم والتميز المدرسي المحدث

بعد اعتماده رسميًا.. كل ما يهمك عن إطار التقويم والتميز المدرسي المحدث
١٢:٠٠:٠٣ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يتضمن الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي المحدث، 4 مجالات و12 معيارًا أساسيًا، بشكل يخدم تحقيق متطلبات التعليم والتعلم للفئات المختلفة وتحسين الأداء، بجانب خدمة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما شمل الإطار المحدث تطورًا نوعيًا للمعايير وأدواتها ومؤشراتها وأدواتها، وتطورًا كميًا للمعايير والمؤشرات ومحركات الأداء ورفع كفاءة الإنفاق والتشغيل للتقويم المدرسي.

إحداث تدخلات جوهرية لتحسين مستويات الأداء المدرسي

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التهيئة ذات الأداء المنخفض، بحاجة إلى إحداث تدخلات جوهرية للتحسين في معظم مجالات التقويم، من أهمها:

1 – الانطلاق “مستوى أداء متوسط”: بحاجة إلى تحسينات كبيرة في المجالات.

2 – التقدم “مستوى أداء جيد”: بحاجة إلى إحداث استمرار التحسين والتطوير والمتابعة.

3 – التميز “مستوى أداء متوسط”: يتطلب استدامة التميز والابتكار.

* مجالات إطار التقويم والتميز المدرسي المحدث

وبينت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الإطار المحدث يتناول 4 مجالات وهي على الترتيب:

1 – الإدارة المدرسية: وتتضمن التخطيط والثقافة التنظيمية وقيادة العملية التعليمية والمجتمع المدرسي والتطوير المؤسسي.

2 – التعليم والتعلم: وتتضمن تهيئة بيئات التعلم وتقويم التعلم وبناء خبرات التعلم والتطوير المهني للمعلم.

3 – نواتج التعلم: وتتضمن الإنجاز التعليمي والتطور الشخصي والاجتماعي.

4 – البيئة المدرسية: وتتضمن المبنى المدرسي والأمن والسلامة.

* مؤشرات مهمة

وعبر حسابها في “تويتر”، أشارت الهيئة إلى ضرورة إتباع بعض النصائح لحماية الطفل من التعرض لفقر التعلم المبكر، عن طريق الآتي:

1 – الآباء والأمهات يلعبون دورًا أساسيًا في تنمية مهارات ومعارف الأبناء.

2 – وفقًا لتقرير البنك الدولي، 70% من الأطفال الذين في سن العاشرة يعانون من فقر التعلم معرضون لفقد نسبة كبيرة من دخلهم السنوي.

3 – 30% من الأطفال عالميًا متمكنون من مهارات القراءة ولم يعانوا من فقر التعلم، بناءً على تقرير البنك الدولي، وعادة يمتهنون أفضل الوظائف.

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إطار التقويم والتميز المدرسي المحدث التعليم الرخصة المهنية رؤية المملكة هيئة تقويم التعليم والتدريب

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