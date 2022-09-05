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بالفيديو.. الفضلي: 3 مواصفات للمحتوى المحلي المستدام
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بالفيديو.. الفضلي: 3 مواصفات للمحتوى المحلي المستدام

بالفيديو.. الفضلي: 3 مواصفات للمحتوى المحلي المستدام
١١:٥٠:٥٣ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم الاثنين، إن هناك 3 مواصفات للمحتوى المحلي المستدام.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات منتدى المحتوى المحلي بالمملكة، والتي تناولت أثر الإنفاق الحكومي على الإنتاج المحلي.

وأوضح الفضلي أن “المحتوى المحلي المستدام لا بد أن يكون قابلا للتطوير وعالي الجودة ولا يتحمله المواطن أو المستهلك”.

المشاركون بمنتدى المحتوى المحلي

ويشارك بمنتدى المحتوى المحلي الذي تنتظم فععالياته هذه الأيام أكثر من 45 جهة من كُبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وسيتم من خلال المنتدى استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، وعرض الفرص الاستثمارية والشركات الاستراتيجية.

ووفق المنتدى، فإنه يعد فرصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات المحلية، من خلال إبراز قصص النجاح لدى القطاعات العامة والخاصة، والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي، وزيادة الشراكات والفرص الاستثمارية، لتعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني.

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الكلمات الدلالية:
التطوير الجودة الشركات الوطنية القطاع الخاص المحتوى المحلي المحتوى المحلي المستدام منتدى المحتوى المحلي وزير الزراعة

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