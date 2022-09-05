مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نعلم أن شتاءً صعبًا ينتظرنا

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قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن أوروبا تعلم أن شتاءً صعبًا ينتظرها، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وحذر بوريل، من شتاء صعب وأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، وذلك خلال اجتماع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في براج.

وأكد أن الوضع لا يزال صعبًا للغاية بالنسبة لأوكرانيا وللاتحاد الأوروبي، نظرًا لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مشيرًا إلى أنه بحلول الربيع المقبل ستكون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في وضع أفضل من الناحية الإستراتيجية.

دول الاتحاد ستواجه صعوبات في الشتاء المقبل

فيما كشف المتحدث الباسم الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد ستواجه صعوبات في الشتاء المقبل بسبب نقص الغاز، وأن الاتحاد اتخذ إجراءات طارئة لمواجهة نقص الغاز بينها خفض الاستهلاك، مؤكدًا أن هناك اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة خلال أسبوع لبحث أزمة نقص الغاز.

في الوقت نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه لا يستبعد استمرار ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الخارجية ولا يمكن التنبؤ بأي شيء، تصدير الغاز المضمون بأسعار معقولة يمثل ميزة تنافسية لروسيا، لافتًا إلى أنه على شركة سيمنز تنفيذ شروط العقد وصيانة التوربين حتى يعود خط نورد ستريم 1 للعمل.

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