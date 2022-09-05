الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم الدولي للعمل الخيري.. الفرصة قد لا تأتي مرة أخرى
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اليوم الدولي للعمل الخيري.. الفرصة قد لا تأتي مرة أخرى

اليوم الدولي للعمل الخيري.. الفرصة قد لا تأتي مرة أخرى
١١:٥٨:٠٣ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

منذ 10 سنوات، يحتفل العالم في الخامس من سبتمبر من كل عام بـ”اليوم الدولي للعمل الخيري”، كيوم للتضامن من أجل محاصرة الفقر وتحقيق التنمية.

وبدأت عمليات إحياء اليوم الدولي للعمل الخيري منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 سبتمبر 2012 م.

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ما هو اليوم الدولي للعمل الخيري؟

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الدولي للعمل الخيري، انطلاقاً من أهمية القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله وأبعاده، والذي أصبح من أبرز التحديات العالمية التي تحتاج جهدًا وفيرًا، لا سيما مع اتساع مساحة الفقر بالعالم.

وخلال هذا اليوم يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية وتشجيع الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال الأنشطة التطوعية والخيرية.

كما يعتبر اليوم الدولي للعمل الخيري، فرصة لأي فرد أن يعيد النظر في أولوياته ويضع العمل الخيري ضمن أجندته قبل فوات الأوان.

ماذا نفعل في اليوم الدولي للعمل الخيري؟

إذ يمكن لأي فرد أو منظمة أن تسهم بالاحتفاء الذي يحييه العالم كل عام باليوم الدولي للعمل الخيري، بحيث يكون هذا اليوم فرصة لبداية رحلة التطوّع وتقديم العون لمن يحتاجه.

وتبرز أهمية الإسهامات الخيرية سواء على مستوى الأشخاص أو المؤسسات عند العلم أن نحو 736 مليون شخص حول العالم يعانون الفقر المدقع.

هذا اليوم يعد أيضًا فرصة لتسليط الضوء على ما تقوم به المنظمات الخيرية من حملات تطوعية بشكل دوري لمساندة الفقراء والمناطق المتضررة جرّاء الكوارث الطبيعية، وكذلك كبار السن يحتاجون للمساعدة في شؤون حياتهم، كذلك ما يقوم به بعض الشخصيات العامة الداعمة للعمل الخيري.

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أهمية اليوم الدولي للعمل الخيري

إذ أنه مع وتيرة الحياة المتسارعة وصخب الأحداث اليومية، قد يغفل البعض عن الجهود المبذولة التي يقوم بها ملايين العاملين في حقل العمل الخيري والإنساني، يضحون عبرها بالجهد والوقت من أجل الآخرين.

وفي هذا الصدد، لا يمكن إغفال أن الأعمال الخيرية تخفف من آثار الأزمات الإنسانية، وتكمل الخدمات العامة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وحماية الطفل، كما تساعد على النهوض بالثقافة والعلوم والرياضة.

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