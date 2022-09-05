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في 3 مدن.. 45 درجة مئوية أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في المملكة

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في 3 مدن.. 45 درجة مئوية أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في المملكة

في 3 مدن.. 45 درجة مئوية أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في المملكة
١١:٠٥:٠٩ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المناطق، خاصة، الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في الدمام وحفر الباطن والأحساء، و44 درجة رفحاء، بينما تصل 43 درجة في المدينة وبريدة والعلا والخرج، و42 درجة في الرياض وتبوك وادي الدواسر وعرعر وسكاكا.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من الباحة وأبها 30 درجة مئوية.

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خبراء الطقس يتوقعون: خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

وعن خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة، توقع خبراء الطقس، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمدينة وجنوب تبوك.

كما توقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الأمطار الرعدية الحالة المطرية حالة الطقس درجات الحرارة

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