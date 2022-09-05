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عاجل.. رئيس “المحتوى المحلي”: 300 مليار ريال القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية (فيديو)
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عاجل.. رئيس “المحتوى المحلي”: 300 مليار ريال القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية (فيديو)

عاجل.. رئيس “المحتوى المحلي”: 300 مليار ريال القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية (فيديو)
١١:٤٢:٤٨ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخريف، أن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي.

وقال إن المملكة حققت العديد من المكتسبات، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والتشريعات الجديدة، موضحًا أن المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطليات المحتوى المحلي بلغت نحو 300 مليار ريال.

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مجلس الوزراء: نقدّر الجهود المبذولة لتنمية المحتوى المحلي وتعظيم أثره الاقتصادي في الناتج المحلي

نظام إلكتروني لتغيير سياسة المشتريات والمنافسات الحكومية

مجلس الوزراء يثمن جهودها

وفي اجتماع مجلس الوزراء السابق، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قدر المجلس، الجهود المبذولة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتعظيم أثره الاقتصادي في الناتج المحلي، لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، ومن ذلك ما حققه القطاع الزراعي من ارتفاع يُعد الأعلى في تاريخه؛ متجاوزًا 72 مليار ريال، وبمعدل نمو وصل إلى (7.8 %) مقارنة بالعام السابق.

وكان مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أقرّ خطة لتحديث نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، بما في ذلك تغيير سياسة المشتريات، وإنشاء وحدة للشراء الإستراتيجي، وإطلاق نظام إلكتروني لتسريع الإنجاز.

الكلمات الدلالية:
الإنفاق الحكومي المصانع الوطنية المنافسات الحكومية مجلس الوزراء منشآت القطاع الخاص هيئة المحتوى المحلي

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