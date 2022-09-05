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أسعار الغاز الأوروبي تقفز 31% بعد وقف خط نورد ستريم

أسعار الغاز الأوروبي تقفز 31% بعد وقف خط نورد ستريم
١٠:٥٦:٣٣ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قفزت أسعار الغاز الأوروبي، اليوم الاثنين، بنسبة 31% بعد إعلان روسيا وقف خط نورد ستريم إلى أجل غير مسمى.

وكان بنك جولدمان ساكس الأمريكي، قال الأحد إن أسعار غاز الاتحاد الأوروبي قد تتجاوز أعلى مستويات أغسطس الماضي، بعد قرار من شركة الغاز الروسية جازبروم.

وقف نورد ستريم

وأورد البنك، في مذكرة حديثة، أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية قد تقترب من المستويات المرتفعة التي حددتها في أغسطس، بعد أن قالت روسيا إن خط أنابيبها الرئيس إلى أوروبا لن يستأنف التدفقات كما هو مخطط لها.

وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية قبل يومين، أن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، توقف تمامًا، حتى يتم إصلاح التوربين، وذلك إلى أجل غير مسمى، حيث لم تحدد الشركة موعدًا نهائيًا لعودة العمل.

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اليورو يتهاوى أمام الدولار لأقل من 99 سنتًا للمرة الأولى منذ 20 عامًا

وفي سياق غير بعيد، تهاوت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، لتصل إلى أقل من 99 سنتًا، للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

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