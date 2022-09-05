أسعار الغاز الأوروبي تقفز 31% بعد وقف خط نورد ستريم

تواصل – وكالات:

قفزت أسعار الغاز الأوروبي، اليوم الاثنين، بنسبة 31% بعد إعلان روسيا وقف خط نورد ستريم إلى أجل غير مسمى.

وكان بنك جولدمان ساكس الأمريكي، قال الأحد إن أسعار غاز الاتحاد الأوروبي قد تتجاوز أعلى مستويات أغسطس الماضي، بعد قرار من شركة الغاز الروسية جازبروم.

وقف نورد ستريم

وأورد البنك، في مذكرة حديثة، أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية قد تقترب من المستويات المرتفعة التي حددتها في أغسطس، بعد أن قالت روسيا إن خط أنابيبها الرئيس إلى أوروبا لن يستأنف التدفقات كما هو مخطط لها.

وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية قبل يومين، أن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، توقف تمامًا، حتى يتم إصلاح التوربين، وذلك إلى أجل غير مسمى، حيث لم تحدد الشركة موعدًا نهائيًا لعودة العمل.

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