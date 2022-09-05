لحماية الثعابين السامة.. منع دخول السيارات إلى شارع أمريكي

تواصل – وكالات:

في خطوة نادرة، أغلقت “سلطات الحياة البرية” في ولاية إلينوي الأمريكية، مسافة 3.2 كم من شارع رئيس، ومنعت دخول المركبات إليه، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، كي تسمح لثعابين بعضها سامة بالقيام بهجرتها السنوية بأمان.

والخطوة تهدف إلى حماية هذه الأنواع من الثعابين من الانقراض، وفق ما ذكره موقع “فوكس نيوز” عن خدمة الغابات الأمريكية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن طريق الغابات رقم 345، المعروف أيضًا باسم “طريق الأفعى”، في غابة شاوني الوطنية، مغلق أمام المركبات بدءًا من الأول من سبتمبر وسيظل مغلقًا حتى 30 أكتوبر.

هجرة الثعابين

وقالت إدارة الموارد الطبيعية في إلينوي، إن الثعابين تهاجر من مستنقعات “لا رو” إلى منحدرات الحجر الجيري القريبة، وتعتبر بعض الثعابين والبرمائيات مهددة بالانقراض في الولاية، ويساعدها إغلاق الطريق على العبور بأمان.

وبحسب موقع “فوكس نيوز”، فإنه في الذي لن يُسمح فيه للسيارات بالسير على الطريق، فإنها ستظل مفتوحة للأشخاص الذين يتنقلون سيرًا على الأقدام.

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