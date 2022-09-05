الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة التأمينات في عدة مناطق

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن فتح باب التوظيف للمواطنين لشغل وظائف متعددة في المجالات، “الإدارية والتقنية والهندسية والمالية”، بفروع المؤسسة بمناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المجالات الوظيفية:

1 – الهندسة، “الصناعية والكيميائية والبيئية”.

2 – تقنية المعلومات، والأمن السيبراني.

3 – المالية والمحاسبة.

4 – إدارة ، “المشاريع والعمليات والجودة”.

5 – بحوث العمليات.

6 – نظم المعلومات الإدارية.

7 – إدارة المخاطر.

8 – الموارد البشرية، وإدارة الأعمال.

9 – التسويق و الأعلام.

10 – العلوم الإكتوارية.

* الشروط العامة:

– حاصل على المؤهلات العلمية بما يتناسب مع الوظائف المطروحة.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

المصدر : (اضغط هنا)

* للتقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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