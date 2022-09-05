الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة التأمينات في عدة مناطق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن فتح باب التوظيف للمواطنين لشغل وظائف متعددة في المجالات، “الإدارية والتقنية والهندسية والمالية”، بفروع المؤسسة بمناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المجالات الوظيفية:
1 – الهندسة، “الصناعية والكيميائية والبيئية”.
2 – تقنية المعلومات، والأمن السيبراني.
3 – المالية والمحاسبة.
4 – إدارة ، “المشاريع والعمليات والجودة”.
5 – بحوث العمليات.
6 – نظم المعلومات الإدارية.
7 – إدارة المخاطر.
8 – الموارد البشرية، وإدارة الأعمال.
9 – التسويق و الأعلام.
10 – العلوم الإكتوارية.
* الشروط العامة:
– حاصل على المؤهلات العلمية بما يتناسب مع الوظائف المطروحة.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
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* للتقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )
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