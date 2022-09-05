الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تقارير: المملكة تستحوذ على 38.9% من صادرات العرب لواشنطن
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تقارير: المملكة تستحوذ على 38.9% من صادرات العرب لواشنطن

تقارير: المملكة تستحوذ على 38.9% من صادرات العرب لواشنطن
١٠:٣٧:١٣ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدرت المملكة الترتيب كأكبر شريك تجاري عربي للولايات المتحدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 32.5 %، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 20.9 مليار دولار، موزعة بين 13 مليار دولار صادرات مقابل 7.9 مليار دولار واردات.

وحلت الإمارات ثاني شريك، بتبادل تجاري بلغ 13.3 مليار دولار، تمثل 20.8 % من تجارة العرب مع واشنطن، موزعة بين صادرات بلغت 3.5 مليار دولار، وواردات بـ9.8 مليار.

الصادرات الوطنية غير النفطية تنمو 10% خلال 2020

مصر ثالثًا

فيما جاءت مصر في المركز الثالث بعلاقات تجارية وصلت إلى 5.7 مليار دولار 8.9 %  من العرب، ثم العراق رابعًا بـ 4.7 مليار دولار، 7.3%، من تجارة العرب مع واشنطن، خامسًا قطر 3.1 مليار دولار، 4.8 %، من الدول العربية.

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حجم التجارة العربية الأمريكية

في المركز السادس، المغرب بتبادل تجاري بلغ 2.7 مليار دولار مع الولايات المتحدة، يمثل 4.2% من تجارة العرب مع واشنطن، ثم عمان بتجارة بلغت 2.25 مليار دولار “3.5% من العرب”، ثم الأردن 2.2 مليار دولار “3.4% من العرب”، والجزائر تاسعًا بـ2.1 مليار دولار “3.2 % من العرب”.

بينما جاءت تجارة بقية الدول العربية مع الولايات المتحدة أقل من ملياري دولار خلال النصف الأول من 2022، حسب “الاقتصادية”.

وبلغت التجارة الخارجية للدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية “أكبر اقتصاد في العالم”، 64.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكل 2.4% من تجارة واشنطن مع العالم للفترة نفسها والبالغة 2.7 تريليون دولار.

الصادرات الوطنية غير النفطية تنمو 10% خلال 2020

الكلمات الدلالية:
اقتصاد المملكة التبادل التجاري التجارة السعودية الأمريكية صادرات المملكة لواشنطن

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