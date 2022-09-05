تقارير: المملكة تستحوذ على 38.9% من صادرات العرب لواشنطن

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تصدرت المملكة الترتيب كأكبر شريك تجاري عربي للولايات المتحدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 32.5 %، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 20.9 مليار دولار، موزعة بين 13 مليار دولار صادرات مقابل 7.9 مليار دولار واردات.

وحلت الإمارات ثاني شريك، بتبادل تجاري بلغ 13.3 مليار دولار، تمثل 20.8 % من تجارة العرب مع واشنطن، موزعة بين صادرات بلغت 3.5 مليار دولار، وواردات بـ9.8 مليار.

مصر ثالثًا

فيما جاءت مصر في المركز الثالث بعلاقات تجارية وصلت إلى 5.7 مليار دولار 8.9 % من العرب، ثم العراق رابعًا بـ 4.7 مليار دولار، 7.3%، من تجارة العرب مع واشنطن، خامسًا قطر 3.1 مليار دولار، 4.8 %، من الدول العربية.

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حجم التجارة العربية الأمريكية

في المركز السادس، المغرب بتبادل تجاري بلغ 2.7 مليار دولار مع الولايات المتحدة، يمثل 4.2% من تجارة العرب مع واشنطن، ثم عمان بتجارة بلغت 2.25 مليار دولار “3.5% من العرب”، ثم الأردن 2.2 مليار دولار “3.4% من العرب”، والجزائر تاسعًا بـ2.1 مليار دولار “3.2 % من العرب”.

بينما جاءت تجارة بقية الدول العربية مع الولايات المتحدة أقل من ملياري دولار خلال النصف الأول من 2022، حسب “الاقتصادية”.

وبلغت التجارة الخارجية للدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية “أكبر اقتصاد في العالم”، 64.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكل 2.4% من تجارة واشنطن مع العالم للفترة نفسها والبالغة 2.7 تريليون دولار.