الذهب يشهد ارتفاعًا طفيفًا في أسواق المملكة اليوم

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شهدت أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم ارتفاعًا محدودًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.53 ريال، أي ما يعادل 55.07 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 189.32 ريال / 50.48 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، إلى نحو 180.71 ريال/ 48.19 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 154.90 ريال/ 41.31 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6423.75 ريالاً/ 1713 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6427.50 ريال/ 1714 دولارًا.

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استقرار الأسعار عالميًا

وعالميًا، استقرت اليوم الاثنين، بعد أن قفزت بما يصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين الحذرين على مسار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة بعد بيانات متأرجحة بشأن الوظائف.

ولم يطرأ تغير على سعر عند 1611.48 دولار للأوقية، حسب “Investing”.

ومن المتوقع تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة لتخفيف التضخم ولكن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور جعل التجار يراهنون على أن تكاليف الاقتراض في العام المقبل قد لا ترتفع إلى المستوى الذي كان متوقعًا سابقًا.