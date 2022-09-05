اختبارات التعليم الإلكتروني.. “التعليم” تُعلن التفاصيل

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كشفت وزارة التعليم عن آلية وإجراءات اختبارات التعليم الإلكتروني للعام الدراسي الحالي، وحددت في لائحة التقويم أن التعليم الإلكتروني يُتاح لكافة مدارس التعليم العام بكافة مراحلها، “الطفولة المبكرة والابتدائية والمتوسطة، والثانوية”، وما في مستواها “بنين وبنات”.

وأوضحت – حسب “عكاظ”- أن اللائحة سمحت لمدارس التعليم الأهلي العام والعالمي والأجنبي، الاستفادة من التعليم الإلكتروني حيث تحدد الوزارة، الآتي:

1 – الفئات المسموح لها.

2 – الزمن المسموح به.

3 – اعتماد المنصات المناسبة لهذا النوع من التعليم.

5 أنماط تعليمية

وأضافت أن توفير الخدمات التعليمية، يكون حسب الفئة المستهدفة من خلال الأنماط التعليمية، التي تتيح أدوات تقويم متنوعة ومناسبة للعملية التعليمية في منصات التعليم الإلكترونية التفاعلية تشتمل على:

1- واجبات.

2- مشاريع.

3- بنوك أسئلة.

4- أنشطة مدرسية

5- اختبارات إلكترونية.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات الشفهية تجرى إلكترونيًا للطلاب المنتظمين والمنتسبين في الأسبوع الذي يسبق بدء اختبارات نهاية الفصل، ويقوم المعلم برصد الدرجات في النظام الإلكتروني المعتمد لرصد الدرجات، وتقوم المدرسة باستخراج النتائج، مشددة على أن يراعى في الاختبار النهائي، تناسب زمن الاختبار مع الدرجة المخصصة، وأن تغطي فقرات الاختبار موضوعات المقرر الدراسي، وأن موعد إعلان النتائج، يكون في آخر يوم من أيام الاختبارات.

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