عاجل.. مقتل 8 أشخاص على الأقل في زلزال شمال شرقي أفغانستان

تواصل – وكالات:

أفادت وكالات أنباء عالمية، بمقتل 8 أشخاص على الأقل في زلزال شمال شرقي أفغانستان.

جاء ذلك في نبأ عاجل، دون تفاصيل على الفور.

ويأتي ذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان وزارة الخارجية الأفغانية، أن ما لا يقل عن 200 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 300 جراء الفيضانات في 10 ولايات مختلفة في البلاد.

وناشدت السلطات الأفغانية آنذاك، المجتمع الدولي بضرورة وسرعة مساعدة آلاف المتضررين من أبناء الشعب المنكوب.

زلزال يوليو

وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال قوي منطقة مازيغار التابعة لولاية بكتيكا الأفغانية، ما أسفر عن تدمير العشرات من المنازل، وتشريد المئات من سكان المنطقة.

وفي الشهر ذاته، قتل نحو 1150 شخصًا وإصابة 1600 شخص على الأقل، بسبب زلزال ضرب المنطقة نفسها كان بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.

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