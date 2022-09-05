بقوة 6.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب جنوب غرب الصين

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ضرب زلزال قوي اليوم مناطق جنوب غرب الصين وبلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المعهد الأمريكي للزلازل، أن زلزالًا بقوة 6,6 درجات ضرب جنوب غرب الصين.

وأكد أن الزلزال، ضرب إقليم سيتشوان الجبلي جنوب غرب الصين الذي يشهد بانتظام هزات أرضية على ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

وأشار إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,52 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 10 كيلومترات، على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة شنغدو الكبيرة.

وقبل أسابيع، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حيث وشعر السكان بالزلزال في عدة مدن بالمقاطعة بما في ذلك العاصمة الإقليمية تشنغدو الواقعة على بعد حوالي 100 كلم شرقًا.

وأفاد المركز الصيني للشبكات الزلزالية أن الزلزال وقع في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي، بعمق 17 كيلومترًا ومركزه في لوشان المنطقة الريفية المأهولة.

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