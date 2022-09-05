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اليورو يتهاوى أمام الدولار لأقل من 99 سنتًا للمرة الأولى منذ 20 عامًا
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اليورو يتهاوى أمام الدولار لأقل من 99 سنتًا للمرة الأولى منذ 20 عامًا

اليورو يتهاوى أمام الدولار لأقل من 99 سنتًا للمرة الأولى منذ 20 عامًا
٠٩:٥١:٢١ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تهاوت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، أمام الدولار الأمريكي، اليوم، لتصل إلى أقل من 99 سنتًا، للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وافتتح مؤشر الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع نسبته 0.27% لمستوى 109.805.

ويأتي ارتفاع الدولار بعد سلسلة أرباح استمرت 3 أسابيع، عقب حديث جيروم باول في جاكسون هول عن التشديد العنيف للفيدرالي الذي لن يتوقف حتى بلوغ التضخم هدفه عند 2%، والتضخم الآن 8.5%.

وجاء تقرير سوق العمل قويًا وفق قراءة الأسبوع الماضي ولكن هذه القوة لم تفت في عضد الدولار الأمريكي الذي انتهز سقوط اليورو بعد إعلان غازبروم.

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ويوم الجمعة الماضي، هبط مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.44% ليسجل 109.185 أمام سلة من العملات الأجنبية، في الوقت الذي ارتفع فيه اليورو بـ 0.69% ليسجل 1.0014 مقابل الدولار ويقفز فوق خط التكافؤ من جديد.

واحتل اليورو صدارة الرابحين اليوم بالمرتبة الأولى، مع تطابق قيمة مؤشر التضخم داخل أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ألمانيا، مع توقعات الأسواق تمامًا، حسب “Investing”.

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