الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اختبارات التعليم الإلكتروني.. “التعليم” تُعلن التفاصيل
اليورو يتهاوى أمام الدولار لأقل من 99 سنتًا للمرة الأولى منذ 20 عامًا
بقوة 6.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب جنوب غرب الصين
في 5 سنوات.. 1997 عملية زراعة قوقعة بالمملكة
مؤشر مديري المشتريات في المملكة يرتفع إلى 57.7 نقطة في أغسطس
بالإنفوجراف.. 5 أمور لا تخبر بها زملاءك في العمل

أحدث الأخبار

في 5 سنوات.. 1997 عملية زراعة قوقعة بالمملكة

في 5 سنوات.. 1997 عملية زراعة قوقعة بالمملكة
٠٩:٤٤:٣٤ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

واس:

كشفت وزارة الصحة أن مراكز زراعة القوقعة أجرت خلال الخمس سنوات الماضية 1997 عملية، منها 283 عملية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.

وأعلنت الوزارة عن حدوث ازدياد مضطرد في زراعة القوقعة من 223 زراعة في عام 2017 م إلى 427 زراعة في 2021 م.

15 مركزًا لزراعة القوقعة

وقالت وزارة الصحة إنها توسعت في زيادة عدد مراكز زراعة القوقعة التابعة لها إلى 15 مركزاً بعد أن كان إجماليها 5 مراكز في عام 2018م، وذلك ضمن العديد من الخطوات التي تسعى لها في توفير الخدمات للمستفيدين.

وأضافت أن تلك المراكز تقوم باكتشاف الإعاقة السمعية التي تصيب المواليد والتي تعد من الأمراض الشائعة، حيث تصل النسبة المئوية للإصابة في المملكة إلى ما يقارب 4 لكل 1000 مولود من إجمالي عدد المواليد بالمملكة والذي يصل إلى ما يقارب 600 ألف مولود في العام وتبلغ نسبة من يحتاج منهم لزراعة القوقعة ما يقارب 25%.

يشار إلى أنه كلما كانت الزراعة في سن مبكر أي في خلال العامين الأولين من عمر الطفل كلما كانت الاستجابة وتجنب الآثار الجانبية أفضل.

اقرأ أيضًا:

تحذيرات طبية من زراعة القوقعة بالمنظار

هل تستطيع مكملات الفيتامينات منع فقدان السمع؟

الكلمات الدلالية:
الأمراض الإعاقة السمعية السمع الصحة السعودية القوقعة زراعة القوقعة وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
«العدل» تشكل لجنة لدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز

«العدل» تشكل لجنة لدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز

الخميس، ٢٣ مارس ٢٠١٧ ٠٧:٤٣ م
رفع 300 سيارة مهملة وتجهيز مساحات لحجزها في الرياض

رفع 300 سيارة مهملة وتجهيز مساحات لحجزها في الرياض

الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧ ١١:٣٠ ص
“عدو للدولة”.. ترامب يهاجم خصومه ويرد على بايدن

“عدو للدولة”.. ترامب يهاجم خصومه ويرد على بايدن

الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ٠٧:٥٢ ص
فلسطين.. عملية إطلاق نار على سيارة للمستوطنين جنوب نابلس

فلسطين.. عملية إطلاق نار على سيارة للمستوطنين جنوب نابلس

الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥ ٠٨:٠٨ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *