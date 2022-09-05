في 5 سنوات.. 1997 عملية زراعة قوقعة بالمملكة

واس:

كشفت وزارة الصحة أن مراكز زراعة القوقعة أجرت خلال الخمس سنوات الماضية 1997 عملية، منها 283 عملية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.

وأعلنت الوزارة عن حدوث ازدياد مضطرد في زراعة القوقعة من 223 زراعة في عام 2017 م إلى 427 زراعة في 2021 م.

15 مركزًا لزراعة القوقعة

وقالت وزارة الصحة إنها توسعت في زيادة عدد مراكز زراعة القوقعة التابعة لها إلى 15 مركزاً بعد أن كان إجماليها 5 مراكز في عام 2018م، وذلك ضمن العديد من الخطوات التي تسعى لها في توفير الخدمات للمستفيدين.

وأضافت أن تلك المراكز تقوم باكتشاف الإعاقة السمعية التي تصيب المواليد والتي تعد من الأمراض الشائعة، حيث تصل النسبة المئوية للإصابة في المملكة إلى ما يقارب 4 لكل 1000 مولود من إجمالي عدد المواليد بالمملكة والذي يصل إلى ما يقارب 600 ألف مولود في العام وتبلغ نسبة من يحتاج منهم لزراعة القوقعة ما يقارب 25%.

يشار إلى أنه كلما كانت الزراعة في سن مبكر أي في خلال العامين الأولين من عمر الطفل كلما كانت الاستجابة وتجنب الآثار الجانبية أفضل.

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