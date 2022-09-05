مؤشر مديري المشتريات في المملكة يرتفع إلى 57.7 نقطة في أغسطس

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أفادت شركة إس آند بي جلوبال، بأن مؤشر مديري المشتريات في المملكة لشهر أغسطس 2022، ارتفع بنحو 1.4 نقطة إلى مستوى 57.7 نقطة، مقارنةً بـ 56.3 نقطة سجلها خلال شهر يوليو الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن المؤشر ارتفع فوق متوسط السلسلة البالغ 56.8 نقطة، مدعوماً بتسارع الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات.

وأضافت أن نمو الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط بلغ أعلى مستوى له في 10 أشهر، مشيرة إلى تحسن ظروف الطلب، الذي أدى إلى تحسن الأعمال الجديدة والنشاط التجاري، وكذلك الانتعاش إلى ارتفاع حاد في المشتريات بمعدل هو الأسرع منذ 7 سنوات، بالإضافة إلى زيادة حجم المخزون وخلف فرص العمل.

وأشارت إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط قامت بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في أغسطس، حيث سعت الشركات إلى تلبية الطلب الحالي والاحتفاظ بمخزون إضافي تحسباً للمزيد من نمو المبيعات، وعلى الرغم من الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج، تمكن الكثير من الموردين من التسليم بشكل أسرع مما أدى إلى تحسن قوي في متوسط فترات التسليم.

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وأضافت أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت تباطؤاً في كل من تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج خلال شهر أغسطس، مما يعكس ضغوطاً أقل على تكاليف الشراء مع تراجع أسعار السلع العالمية، ومع ذلك فقد ظلت تكاليف الوقود تمثل تحدياً رئيساً للشركات.

وذكرت أن انخفاض تضخم أسعار الإنتاج كان قوياً بشكل خاص في شهر أغسطس، حيث أشارت البيانات إلى واحد من أكبر التباطؤات الشهرية في تاريخ السلسلة، وكان الارتفاع في أسعار البيع طفيفاً والأضعف منذ شهر فبراير، حيث سعت بعض الشركات إلى تقديم خصومات إضافية مع تخفيف ضغوط التكلفة، فيما سجل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة انخفاضاً حاداً في أسعار البيع.