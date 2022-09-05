اعتماد “سلمان الطبية” بالمدينة المنورة جهة تدريبية لهذا البرنامج

واس:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الاثنين، اعتماد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة جهة تدريبية معتمدة لبرنامج طب وجراحة المسالك البولية.

من جهته، قال تجمّع المدينة المنورة الصحّي إن هذا الاعتماد يأتي بناءً على التقرير المعتمد من اللجنة المشكّلة للاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحّية التي أقرّت اعتماد “مدينة الملك سلمان الطبية” كجهة تدريبية معتمدة.

تاريخ سريان الاعتماد

ويسري هذا الاعتماد بداية من مطلع شهر أكتوبر للعام المقبل 2023م, وفق الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

وهذا الاعتماد يضاف لسلسلة من الاعتمادات التي تحققت لمدينة الملك سلمان الطبية في العديد من التخصصات.

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