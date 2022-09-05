الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اعتماد “سلمان الطبية” بالمدينة المنورة جهة تدريبية لهذا البرنامج
برامج تدريبية في “نجران” ومعهد الإدارة.. وتعزيز البحث العلمي بين “الطائف” و”كاوست”
عبر مبادرة فنتك.. “ساما” يعلن إتاحة فرص تدريبية بعدة مدن
خبراء الطقس يتوقعون: خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
في هذه المجالات.. “تقنية رفحاء” تُعلن عن التقديم على وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين
اليوم.. بريطانيا تترقب اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفًا لجونسون

أحدث الأخبار

اعتماد “سلمان الطبية” بالمدينة المنورة جهة تدريبية لهذا البرنامج

اعتماد “سلمان الطبية” بالمدينة المنورة جهة تدريبية لهذا البرنامج
٠٨:٥٥:٥٥ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

واس:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الاثنين، اعتماد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة جهة تدريبية معتمدة لبرنامج طب وجراحة المسالك البولية.

من جهته، قال تجمّع المدينة المنورة الصحّي إن هذا الاعتماد يأتي بناءً على التقرير المعتمد من اللجنة المشكّلة للاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحّية التي أقرّت اعتماد “مدينة الملك سلمان الطبية” كجهة تدريبية معتمدة.

تاريخ سريان الاعتماد

ويسري هذا الاعتماد بداية من مطلع شهر أكتوبر للعام المقبل 2023م, وفق الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

وهذا الاعتماد يضاف لسلسلة من الاعتمادات التي تحققت لمدينة الملك سلمان الطبية في العديد من التخصصات.

اقرأ أيضًا:

تدشين أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة

إطلاق اسم «مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية» على مجمع مستشفيات المدينة

الكلمات الدلالية:
المسالك البولية برنامج تدريبي تدريب مدينة الملك سلمان مدينة الملك سلمان الطبية

مواد ذات صلة

المزيد
نجل حميدان التركي: والدي يلقى شتى أنواع الإهانات والتضييق بالحبس الانفرادي

نجل حميدان التركي: والدي يلقى شتى أنواع الإهانات والتضييق بالحبس الانفرادي

الأحد، ١٧ أغسطس ٢٠١٤ ٠٧:٤٧ م
وفاة وإصابة 4 في تصادم شاحنتين بـ«جدة»

وفاة وإصابة 4 في تصادم شاحنتين بـ«جدة»

السبت، ٠١ أبريل ٢٠١٧ ٠٨:١٨ م
أمانة الشرقية: لا صحة لمقطع وجود ثعابين في شاطئ «نصف القمر»

أمانة الشرقية: لا صحة لمقطع وجود ثعابين في شاطئ «نصف القمر»

الأثنين، ٢٦ يونيو ٢٠١٧ ١٢:٠٤ ص
بسبب «أمزجة الحريم».. «المرور» يتوعّد «مُغرّد شهير» بالمحاسبة القانونية

بسبب «أمزجة الحريم».. «المرور» يتوعّد «مُغرّد شهير» بالمحاسبة القانونية

الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧ ٠٤:٤٩ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *