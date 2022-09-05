خبراء الطقس يتوقعون: خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

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توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة.

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمدينة وجنوب تبوك.

وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على المنطقة الغربية وأجزاء من الوسطى.

فيما أشار خبير الطقس د. عبد الله المسند إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت ولا تزال، هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية عنيفة وممطرة بجازان، والباحة وعسير وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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