الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر مبادرة فنتك.. “ساما” يعلن إتاحة فرص تدريبية بعدة مدن
خبراء الطقس يتوقعون: خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
في هذه المجالات.. “تقنية رفحاء” تُعلن عن التقديم على وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين
اليوم.. بريطانيا تترقب اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفًا لجونسون
أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع “أوبك+” المرتقب اليوم
ما حكم معصية الوالدة في اختيار التخصص بالجامعة؟ “الخثلان” يُجيب

أحدث الأخبار

خبراء الطقس يتوقعون: خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

خبراء الطقس يتوقعون: خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
٠٨:٢٤:٠١ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة.

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمدينة وجنوب تبوك.

الصورة

وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على المنطقة الغربية وأجزاء من الوسطى.

فيما أشار خبير الطقس د. عبد الله المسند إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت ولا تزال، هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية عنيفة وممطرة بجازان، والباحة وعسير وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة.

الصورة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

الصورة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية وزخات من البرد ورياحًا نشطة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
الأمطار الرعدية حالة الطقس خبراء الطقس خريطة الأمطار

مواد ذات صلة

المزيد
الخميس يودع 116 شهيدًا بغزة ويرفع الحصيلة إلى 797

الخميس يودع 116 شهيدًا بغزة ويرفع الحصيلة إلى 797

الخميس، ٢٤ يوليو ٢٠١٤ ١٠:٤٠ م
الكيان الصهيوني يخترق القارة الأفريقية بشراء الولاء الإثيوبي

الكيان الصهيوني يخترق القارة الأفريقية بشراء الولاء الإثيوبي

الخميس، ٠٧ يوليو ٢٠١٦ ٠٩:١٦ م
البرجس: 12 مليون وجبة طعام تُهدر يومياً بالمنطقة الوسطى

البرجس: 12 مليون وجبة طعام تُهدر يومياً بالمنطقة الوسطى

الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠١٥ ٠٢:٠٤ ص
«صحة جازان» تنفي ولادة مريضة بأحد ممرات مستشفى الملك فهد المركزي

«صحة جازان» تنفي ولادة مريضة بأحد ممرات مستشفى الملك فهد المركزي

الأربعاء، ١٩ يوليو ٢٠١٧ ٠٨:٠٩ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *