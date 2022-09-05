عبر مبادرة فنتك.. “ساما” يعلن إتاحة فرص تدريبية بعدة مدن

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن إتاحة فرص تدريبية بعدة مدن عبر مبادرة “فنتك” التابعة للبنك.

ووفق البنك، فإن الفرص التدريبية متاحة في قطاع التقنية المالية لحديثي التخرج ولطلاب التدريب التعاوني في المجالات التالية (التسويق، المالية، المحاسبة، القانون، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات) بقرار جديد من التعليم بشأن الطلاب المنقطعين عن الدراسة، وغيرهم من المجالات.

وتلك الفرص متاحة وفقاً للتفاصيل التالية:

الفئات المستهدفة:

يمكن للفئات المستهدفة التالية الحصول على فرص تدريبية ضمن برنامج تدريب فنتك:

ذوي الخبرة.

حديثي التخرج.

طلاب الجامعات.

خريجي الدبلوم.

خريجي الثانوي.

المجالات التدريبية المتاحة:

التسويق، المالية، المحاسبة، القانون، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات)، وغيرهم من المجالات.

ما هو برنامج تدريب فنتك؟

يقدم برنامج تدريب فنتك، وهو برنامج تنظمه فنتك السعودية بالتعاون مع شركاءها، فرصة للمتدربين لخوض تجربة العمل لدى إحدى الشركات الرائدة في قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت فتنك أن التقديم مُتاح على موقعها الإلكتروني، بدءاً من تاريخ 4 سبتمبر 2022م عبر هذا الرابط: (اضغط هنا).

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