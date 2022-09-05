الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
برامج تدريبية في “نجران” ومعهد الإدارة.. وتعزيز البحث العلمي بين “الطائف” و”كاوست”
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برامج تدريبية في “نجران” ومعهد الإدارة.. وتعزيز البحث العلمي بين “الطائف” و”كاوست”

برامج تدريبية في “نجران” ومعهد الإدارة.. وتعزيز البحث العلمي بين “الطائف” و”كاوست”
٠٨:٤٧:٤١ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

انطلقت أمس أولى برامج معهد الإدارة العامة والتي تأتي بالشراكة مع جامعة نجران؛ لتدريب موظفي الجهات الحكومية بالمنطقة في المدينة الجامعية بنجران، بعنوان:” التحقيق الإداري”، حيث تستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح عميد الموارد البشرية الدكتور حسن الزهراني أن الجامعة عملت على تجهيز القاعات التدريبية وتهيئتها بمتطلبات التدريب؛ بما يحقق أهداف الشراكة بين الجهتين وتعزيز التعاون فيما بينهما.

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منوهًا بأهميتها في تحفيز موظفي المنطقة في الالتحاق بها وإسهامها في تطوير قدراتهم.

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الارتقاء بالبحث العلمي

وفي سياق مواز، التقى رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري – اليوم – وفدًا من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، لمنافشة سبل التعاون البحثي والبرامج المشتركة؛ للارتقاء بالبحث العلمي وسبل الشراكة المختلفة بين الجهتين.

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واطلع أعضاء وفد كاوست على إنجازات جامعة الطائف البحثية والنقلة النوعية في التصنيفات العالمية للجامعة، والتعرف على برامج وخدمات المختبرات المركزية لعمادة البحث العلمي والمختبرات المركزية البحثية و التقنيات الحديثة والبنية التحتية البحثية بالجامعة.

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الكلمات الدلالية:
تعزيز البحث العلمي جامعة الطائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جامعة نجران معهد الإدرة العامة موظفو الجهات الحكومية

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