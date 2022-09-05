أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع “أوبك+” المرتقب اليوم

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع منتجي مجموعة “أوبك +” المرتقب في وقت لاحق اليوم.

ويتوقع محللون أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، (أوبك +)، خلال اجتماعها، الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

ارتفاع الأسعار

وقبل ساعات من الاجتماع، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 94.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.12 دولار للبرميل، مرتفعا 1.25 دولار أو 1.4 في المئة وذلك عقب ارتفاعه 0.3 في المئة في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط تراجعت في الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في مارس بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة وقيود كوفيد-19 في مناطق من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط.

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