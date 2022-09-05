الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم.. بريطانيا تترقب اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفًا لجونسون
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اليوم.. بريطانيا تترقب اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفًا لجونسون

اليوم.. بريطانيا تترقب اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفًا لجونسون
٠٨:٠٤:٣٠ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ينتظر البريطانيون، اليوم، إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد، بعد استقالة بوريس جونسون، ويختار أعضاء حزب المحافظين، الذي يبلع عددهم نحو 160 ألف شخص، بين كل من وزير المالية السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تراس.

فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأخيرة هي الأوفر حظا لتصبح المرأة الثالثة على رأس الحكومة في بريطانيا، رغم تراجع شعبيتها خلال الأيام الماضية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتصارع على المقعد الخالي، الذي عليه دور رئيس وفاعل في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اثنان من قيادة المحافظين.

ماذا تعرف عن المتنافسين؟

أول المتنافسين هو وزير المالية السابق ريشي سوناك، الذي ولد في ساوثهامبتون عام 1980 لأبوين من أصل هندي هاجرا من شرق إفريقيا إلى المملكة المتحدة.

أصبح نائبًا في البرلمان في عام 2015 عن دائرة ريتشموند في شمال يوركشاير، ثم بات وزيرًا للمالية بحلول فبراير من عام 2020.

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وتقدم سوناك في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين وحصل على 137 صوتًا، متقدمًا على منافسته اللدود، التي جمعت 113 صوتًا، في حين تم إقصاء وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات، وفق النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية، غراهام برادي.

منافسة سوناك هي ليز تراس، المولودة في مدينة أوكسفورد بجنوب وسط إنجلترا عام 1975، لأسرة بريطانية من الطبقة المتوسطة ذات قناعات يسارية قوية.

وأيضا هي ثاني امرأة تتولى وزارة الخارجية، ويُنسب إليها الفضل في تأمين الإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف بعد 6 سنوات من الاعتقال في إيران، وأيضا في فرض عقوبات على روسيا والأوليغارشية الروسية.

وكان قد تم انتخابها لأول مرة في عام 2010 نائبة عن ساوث ويست نورفولك، وأصبحت شخصية مشهورة بين أعضاء حزب المحافظين بسبب آرائها التحررية في الاقتصاد والتجارة.

 

 

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بريطانيا بوريس جونسون حزب المحافظين رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك ليز تراس

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