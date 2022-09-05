ما حكم معصية الوالدة في اختيار التخصص بالجامعة؟ “الخثلان” يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن ضابط طاعة الوالدين هو أنها تجب طاعتهما إذا أمرا بما فيه منفعة لهما وليس فيه ضرر على الولد من ابن أو بنت.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الوالدين إذا أمرا بما لا منفعة لهما فيه، أو فيه ضرر على الابن أو البنت، فلا تجب طاعتهما.

وأضاف أن القاعدة في هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الطاعة في المعروف”، فكون الأب أو الأم يطلب من ابنه أن يدخل تخصصًا معينًا، والابن أو البنت لا يرغبانه، فلا يجب طاعة الوالدين في هذه الحالة، لأن الطاعة هنا ليست من المعروف.

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وأشار إلى أنه مع عدم طاعتهما نتبع ما قاله الله تعالى: “فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا”، فإنه سبحانه قال ذلك في حالة إذا كان الوالدان يأمران ولدهما بالشرك، مؤكدًا أنه لا يلزم الولد طاعة أبيه وأمه في اختيار التخصص، لكن عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفًا، من الرفق والتلطف والاحترام والتوقير وتبيين وجهة النظر بأدب.