تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا ومصرع شخصين

تواصل – وكالات:

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمصرع شخصين، أمس الأحد، في تحطم طائرة صغيرة شمالي ولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن الطائرة، وهي من طراز بيتش 58، تحطمت حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) في بستان في غالت، وهي مدينة في مقاطعة ساكرامنتو.

الوصول للطائرة

واضطر رجال الإطفاء إلى السباحة عبر مسطح مائي صغير للوصول إلى الطائرة، وفق المصدر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث محلي أن شخصين كانا على متن الطائرة ولقيا مصرعهما في موقع الحادث، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان في الحادث.

وقبل نحو أسبوعين، لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر تصادم طائرتين صغيرتين شمالي ولاية كاليفورنيا.

اقرأ أيضًا:

مصرع طيارين في تحطم طائرة في الهند

عاجل.. تحطم طائرة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في الرياض