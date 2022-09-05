الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جعجع: نريد «لبنان» غير خاضع لميليشا غير شرعية تابعة لدولة خارجية
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دولي

جعجع: نريد «لبنان» غير خاضع لميليشا غير شرعية تابعة لدولة خارجية

جعجع: نريد «لبنان» غير خاضع لميليشا غير شرعية تابعة لدولة خارجية
٠٣:١٤:٤١ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حسن نصرالله، زعيم حزب الله.

وقال جعجع خلال مناسبة لبنانية: «لن نقبل مهما حصل أي تغيير في وجه لبنان أو في دوره ورسالته وهويته، كما لن نقبل البتة أن يبقى بلدنا غريبا ومعزولا عن بيئته العربية أو عن المجتمع الدولي».

وأكد جعجع أن “مواجهة القوات لأي مشروع يريد جر لبنان إلى مكان لا يشبهه، ولا علاقة له لا بماضيه ولا بتاريخه، ولا بطبيعة أهله ويهدد وجوده ومستقبل شعبه؛ فلن نرضى بطمس تاريخ لبنان من قبل أحد وتحويره ليتناسب وأيديولوجيته ونظرياته، أو أن يتلاعب بالخصوصية اللبنانية ويقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا”.

وبين جعجع أن هناك مفهوما خاطئا حول الممانعة، “فلبنان الممانعة هو طوابير الذلّ أمام محطّات الوقود والأفران والدواء المقطوع والكهرباء والمياه المقطوعة، لبنانُهم هو سرقة ودائع الناس والتصرف بها من دون معرفة أصحابها ولا إرادتهم، والتهريب على عينك يا تاجر، وتصنيع الكبتاغون والتجارة فيه، بالتكافل والتضامن مع النظام السوري”.

وحول مواصفات الرئيس المنتظر قال جعجع: “نريد رئيس غير خاضع لميليشا غير شرعية خاضعة لدولة خارجية، نريد رئيساً إصلاحياً لا متفرّجاً على الفساد، بدنا رئيس قادر يقول لا مهما كانت صعبة دون خوف على مكتسباته”.

وأكد جعجع أنه «ورغم ذلك أعلنّا منذ اللحظة الأولى أننا غير متمسكين بأي شي، لا بل نحن مستعدون للتضحية بكل شي، شرط أن يتجمّع كل فرقاء المعارضة حول مرشح إنقاذي واحد للوصول إلى سدة الحكم».

الكلمات الدلالية:
المشروع الإيراني بلبنان حسن نصر الله سمير جعكع محطات الوقود مشروع إيران

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