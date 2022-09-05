مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض” عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، من (الجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ أخصائي تمريض

ـ سكرتير طبي

ـ فني اجهزة طبية

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس العلوم في التمريض

ـ دبلوم أجهزة طبية

ـ معتمد في دعم الحياة الأساسي (BLS)

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 1 سبتمبر 2022م.

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