متى يتم إنشاء قطار سريع يربط بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض؟

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أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح أن فكرة إنشاء قطار سريع يربط المنطقة الشرقية بالرياض محل الدراسة حالياً.

وقال الرميح، خلال استضافته بحلقة برنامج “في العلن” المذاع على قناة “السعودية”، نعمل حاليا على استكمال دراسة فكرة الموضوع لكي يتم طرحه على القطاع الخاص.

وتابع أن الموضوع ليس مجرد فكرة وإنما توجد دراسات حالية له يتم دراستها ومناقشة أبعادها.

وأشار رميح الرميح إلى أن المشروع مهم جدا وطوله مناسب، حيث يشبه مشروع قطار الحرمين في المسافة وربط المدن به ويدعم التنمية الاقتصادية والمشاريع في المملكة.