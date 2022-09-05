الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
متى يتم إنشاء قطار سريع يربط بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض؟
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محليات

متى يتم إنشاء قطار سريع يربط بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض؟

متى يتم إنشاء قطار سريع يربط بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض؟
٠٣:٠٨:٥٩ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح أن فكرة إنشاء قطار سريع يربط المنطقة الشرقية بالرياض محل الدراسة حالياً.

وقال الرميح، خلال استضافته بحلقة برنامج “في العلن” المذاع على قناة “السعودية”، نعمل حاليا على استكمال دراسة فكرة الموضوع لكي يتم طرحه على القطاع الخاص.

وتابع أن الموضوع ليس مجرد فكرة وإنما توجد دراسات حالية له يتم دراستها ومناقشة أبعادها.

وأشار رميح الرميح إلى أن المشروع مهم جدا وطوله مناسب، حيث يشبه مشروع قطار الحرمين في المسافة وربط المدن به ويدعم التنمية الاقتصادية والمشاريع في المملكة.

 

الكلمات الدلالية:
الرياض الشرقية قطار سريع مدينة الرياض

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