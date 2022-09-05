شاهد.. ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء القصيم

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نشر الباحث الفلكي الفلكي مُلهَم هندي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وثق من خلاله ظاهرة فلكية نادرة في سماء القصيم.

وعلق هندي، على المقطع بقوله: “تم الأحد مشاهدة هذا المنظر من وسط المملكة أنحاء القصيم وهي تعتبر ظاهرة جوية تنشأ بسبب وجود غيوم عالية المعروف باسم المزن”.

وأضاف مُلهَم هندي “عندما يتصاعد المزن بشكل عامودي، وعندما تغرب الشمس تحت الأفق يمتد ظل الغيم لمسافات طويلة اتجاهه لأعلى ويظهر كخط بين أشعة الشمس المنتشرة في الأفق”.

وتابع هندي “في الحقيقة إن صور الأقمار الصناعية تثبت أنها بسبب الغيوم وبالتحديد ( المزن ) المتفجر صعودا بشكل عامودي، وهي ظاهرة متكررة في كثير من البلدان”.