الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رجل يقتل امرأة ألمانية أمام أعين الشرطة .. وهذه نهايته !
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دولي

رجل يقتل امرأة ألمانية أمام أعين الشرطة .. وهذه نهايته !

رجل يقتل امرأة ألمانية أمام أعين الشرطة .. وهذه نهايته !
٠٣:٠١:١٣ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ردت الشرطة الألمانية على رجل قتل رجل امرأة مستخدما فأسا، بإطلاق النار عليه فأردته قتيلا في الحال، وذلك في حي ليشتنبرغ شرقي برلين.

وأكدت شرطة العاصمة الألمانية أنه جاءها استدعاء إلى شقة في الحي قبل الساعة الثامنة صباحا بقليل، وعند وصول أفرادها شاهدوا رجلا يضرب امرأة بفأس.

وأطلق أفرادها الرصاص على المشتبه به فقتلوه، بينما توفيت الضحية متأثرة بجروحها في مكان الحادث؛ فيما لم تكشف الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية القتيلين، ولا عن الدافع وراء الجريمة.

الكلمات الدلالية:
إطلاق الرصاص العقاب الفوري جريمة قتل شرطة ألمانيا

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