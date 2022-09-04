الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة للعمل في الرياض
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فرص

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة للعمل في الرياض
٠٢:٠٥:٠١ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة “إحدى شركات شركة للصناعات العسكرية” عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مهندس برمجيات

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس فأعلى في هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر
فهم جيد لأتمتة نشر البرامج وبرامج DevOps
إتقان اللغات الأساسية مثل HTML و CSS و JavaScript
الإلمام بقوائم انتظار الرسائل مثل كافكا ، رابيت إم كيو ، إلخ
الإلمام بتقنيات Docker و Kubernetes

طريقة التقديم :

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 4 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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شركة الإلكترونيات المتقدمة فرص مهندس برمجيات وظائف شاغرة

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