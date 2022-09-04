وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة للعمل في الرياض

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة “إحدى شركات شركة للصناعات العسكرية” عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مهندس برمجيات

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس فأعلى في هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر

فهم جيد لأتمتة نشر البرامج وبرامج DevOps

إتقان اللغات الأساسية مثل HTML و CSS و JavaScript

الإلمام بقوائم انتظار الرسائل مثل كافكا ، رابيت إم كيو ، إلخ

الإلمام بتقنيات Docker و Kubernetes

طريقة التقديم :

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 4 سبتمبر 2022م.

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