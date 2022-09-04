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انطلاق حلقات «جمعية رقي» لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء (صور)
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انطلاق حلقات «جمعية رقي» لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء (صور)

انطلاق حلقات «جمعية رقي» لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء (صور)
٠٢:٣٧:٥٤ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء انطلاق حلقات جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء، الحضورية والإلكترونية بجميع فئاتها العمرية.

وأشارت جمعية تحفيظ القرآن بفيفا،في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى استمرار تسجيل الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالحلقات لهذا العام الدراسي 1444 هـ.

ونشرت جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء، عبر “تويتر”، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها انتظام الطلاب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

 

 

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