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بيان عاجل من سفارة المملكة في كندا
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بيان عاجل من سفارة المملكة في كندا

بيان عاجل من سفارة المملكة في كندا
٠١:١٧:٠٠ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في كندا بيانًا عاجلًا قبل قليل، أكدت فيه أنها ستكون مغلقة اليوم الإثنين 5 سبتمبر.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تود السفارة التنبيه إلى أن يوم الإثنين الموافق ٥ سبتمبر سوف تكون السفارة مغلقة (بمناسبة اجازة رسمية في الدولة المضيفة)”.

وتابعت السفارة في بيانها :” وسوف تستأنف السفارة عملها يوم الثلاثاء الموافق2022/9/6″.

واختتمت موضحة :” يمكنكم التواصل مع السفارة عند الضرورة من خلال أرقام الطوارئ والبريد الالكتروني المتاحة على مدار الساعة”.

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