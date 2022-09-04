بيان عاجل من سفارة المملكة في كندا
تواصل- فريق التحرير:
أصدرت سفارة المملكة في كندا بيانًا عاجلًا قبل قليل، أكدت فيه أنها ستكون مغلقة اليوم الإثنين 5 سبتمبر.
وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تود السفارة التنبيه إلى أن يوم الإثنين الموافق ٥ سبتمبر سوف تكون السفارة مغلقة (بمناسبة اجازة رسمية في الدولة المضيفة)”.
وتابعت السفارة في بيانها :” وسوف تستأنف السفارة عملها يوم الثلاثاء الموافق2022/9/6″.
واختتمت موضحة :” يمكنكم التواصل مع السفارة عند الضرورة من خلال أرقام الطوارئ والبريد الالكتروني المتاحة على مدار الساعة”.
تودالسفارة التنبيه إلى يوم الاثنين الموافق ٥ سبتمبر سوف تكون السفارة مغلقة (بمناسبة اجازة رسمية في الدولة المضيفة). وسوف تستأنف السفارة عملها يوم الثلاثاء الموافق2022/9/6 . ويمكنكم التواصل مع السفارة عند الضرورة من خلال أرقام الطوارئ والبريد الالكتروني المتاحة على مدار الساعة.
— KSA Embassy in Canada – السفارة في كندا (@KSAembassyCA) September 4, 2022