الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
٠٣:٤٥:١٨ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 9 صفر 1444 هجرية، الموافق 5 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:01 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:21 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 9 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:49

المدينة – 4:46

الرياض – 4:17

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:20

المدينة – 12:21

الرياض – 11:53

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:45

المدينة – 3:49

الرياض – 3:21

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:34

المدينة – 6:37

الرياض – 6:08

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  8:04

المدينة –  8:07

الرياض – 7:38

 

 

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