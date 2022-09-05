مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 9 صفر 1444 هجرية، الموافق 5 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:01 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:21 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 9 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:49
المدينة – 4:46
الرياض – 4:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:20
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:49
الرياض – 3:21
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:34
المدينة – 6:37
الرياض – 6:08
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:04
المدينة – 8:07
الرياض – 7:38