الذكرى السنوية لإصدار أول جواز سفر وطني باسم «الأمير فيصل».. ما قصته؟

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حلت الذكرى السنوية أمس لإصدار أول جواز سفر وطني، والتي تكون يوم 4 سبتمبر من كل عام، حيث كان بتاريخ 1345/2/27 للهجرة الموافق 1926/9/4.

وتعد هذه هي الذكرى الـ96 لإصدار أول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها باسم الملك فيصل بن عبدالعزيز (حين كان أميراً ونائباً للملك في الحجاز آنذاك، وتم إصداره في مكة المكرمة، وصُرّح للسفر به إلى مصر، وهولندا، وإنجلترا، وفرنسا.

من جانبه كشف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن الجواز محفوظ ضمن مقتنيات المركز، وهذه أبرز المعلومات عنه حسبما نشر المركز عبر حسابه على تويتر:

1- حمل “جواز سفر الفيصل” رقم 7113، ودوّنت عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة “حضرة سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز”.

2- كان الجواز يعمل في الممالك التالية: المملكة المصرية، إنجلترا، فرنسا، هولندا.

3- حمل الجواز تاريخ انتهاء العمل المدون بيوم 26 صفر 1346هـ الموافق 3 سبتمبر 1927.

4- تضمن جواز السفر أوصاف الملك فيصل، وسنة ومحل الميلاد، والطول، ولون الشعر، ولون العينين، ولون البشرة، وشكل الوجه، وتوقيعه.

5- كانت مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، قد تأسست بعد أن قامت سلطنة نجد وملحقاتها بضم مملكة الحجاز في عقد العشرينات من القرن العشرين تحت قيادة سلطان نجد الملك عبدالعزيز بن سعود، ونصب ملكاً على الحجاز في الحرم المكي يوم 8 يناير 1926.

6- بعدها في يوم 29 يناير 1927 أعلن نفسه ملكاً على نجد أيضا بدلاً من لقب السلطان، بعد معاهدة جدة بين الحكومة البريطانية ومملكة الحجاز ونجد وملحقاتها سنة 1927.

7- اعترفت فيها المملكة المتحدة وبملكها عبدالعزيز، حيث تم الإعلان الرسمي ملكاً على مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وفي 23 سبتمبر 1932 تم توحيد المملكة تحت مسمى جديد وهو المملكة العربية السعودية.