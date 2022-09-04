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نائب وزير الصناعة: ندعم 5 مشروعات و5 حاضنات لدعم ريادة الأعمال بجميع أنحاء المملكة
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اقتصادية

نائب وزير الصناعة: ندعم 5 مشروعات و5 حاضنات لدعم ريادة الأعمال بجميع أنحاء المملكة

نائب وزير الصناعة: ندعم 5 مشروعات و5 حاضنات لدعم ريادة الأعمال بجميع أنحاء المملكة
٠١:٣٩:٢١ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل حرص الوزارة على دعم رواد الأعمال وتعزيز فرص نجاحهم وتمكينهم من المشاركة في مستقبل الصناعة.

وأوضح أن الوزارة، تعمل على مجموعة من المشاريع والبرامج لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال دراسة تأسيس 5 مسرعات و5 حاضنات في جميع أنحاء المملكة وخلق برنامج لتحفيز ومساعدة تحويل الأسر المنتجة والمعامل إلى منشآت صناعية.

كما تستهدف الوزارة، تطوير برنامج نمو المنشآت وتحويلها الى “شامبيونز” وإنشاء منصة تواصل تفاعلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمهم وتوفير الخدمات الرئيسية للمستثمرين والحلول التمويلية، وفقا لـ”الرياض”.

في سياق متصل، أوضح المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية سترى النور في القريب العاجل، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي عُقد أمس الأحد بمقر اتحاد الغرف السعودية مع أعضاء لجنتي المحتوى المحلي وريادة الأعمال في الاتحاد بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع الوطنية.

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دعم ريادة الأعمال ريادة الأعمال نائب وزير الصناعة وزارة الصناعة

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