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بريطانيا تعتذر لعائلة صومالي أعدموه قبل 70 عامًا: اكتشفنا براءته
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منوعات

بريطانيا تعتذر لعائلة صومالي أعدموه قبل 70 عامًا: اكتشفنا براءته

بريطانيا تعتذر لعائلة صومالي أعدموه قبل 70 عامًا: اكتشفنا براءته
٠١:١٩:٥٠ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة لا تبتعد كثيرًا عن غرائب وعجائب الأحداث، فبعد 70 عامًا على إعدام مواطن صومالي في بريطانيا، اكتشفت الشرطة قبل أيام براءته، ما دفعها إلى الاعتذار لعائلته التي لم يبقَ منها إلا أحفاده.

وفي التفاصيل، فقد حكم القضاء في بريطانيا على مواطن صومالي يدعى “محمود ماتان”، بالإعدام عام 1952م بتهمة قتل امرأة.

وبعد الحكم بإعدام المواطن الصومالي، تم تنفيذ حكم الإعدام فيه شنقًا حتى الموت، إلا أنه بالأمس وبعد مرور 70 عامًا نشرت الشرطة البريطانية اعتذارًا له ولأبنائه وأحفاده، قائلين بأنهم أخطأوا في الحُكم وأن “محمود” بريء !.

ومن الجدير بالذكر، أن زوجة محمود وأبناءه ماتوا جميعاً، ولم يبقَ إلا أحفاده اليوم.

وأثارت الواقعة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من اعتذار الشرطة واكتشاف الحقيقة بعد 70 عامًا، مطالبين بدفع تعويض مناسب لأحفاده.

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اعدام براءة بريطانيا صومالي

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