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هل يشهد سوق العقار انهيارًا قريبًا؟.. خبير يجيب
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اقتصادية

هل يشهد سوق العقار انهيارًا قريبًا؟.. خبير يجيب

هل يشهد سوق العقار انهيارًا قريبًا؟.. خبير يجيب
٠١:١١:٠٤ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أثار البعض قضية السوق العقاري على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين إلى أن سوق العقار سيشهد انهيار قريبًا، وهو ما سبب موجة جدل على مواقع التواصل والجروبات.

وفي هذا الإطار حسم المختص في السوق العقاري رجل الأعمال سلمان بن سعيدان، الأمر بشأن هذه المزاعم، واصفا إياها بأحلام اليقظة.

وقال خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، “: ما في شيء اسمه انهيار ،الاقتصاد السعودي قوي جدا والتطوير العقاري مازال في بداياته والطلب متزايد على العقار”.

وأضاف :” لا توجد أي مؤشرات تدل على انهيار العقار فالانهيار يسبقه علامات ولا توجد أي علامة تدل على الانهيار”.

وأوضح أن الانهيار يسبقه فترة هدوء تصل إلى مدة عامين أو ثلاثة، ثم يأتي التراجع وانهيار السوق.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد السعودية انهيار سوق العقار سوق العقار

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