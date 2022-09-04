فوايد عديدة لهذه الفاكهة النادرة بعد نجاح زراعتها في جازان (فيديو)

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كشف المزارع محمد باصهي أن سعر 200 جرام من فاكهة التنين النادرة، التي نجح في زارعتها بمنطقة جازان، يصل إلى 50 ريالا بسبب فوائدها الصحية الكثيرة.

ويضيف باصهي، عبر استضافته على برنامج “الراصد” المذاع على فضائية “الإخبارية”، بأن الميزات والفوائد في هذه الفاكهة كثيرة، فقد يحسب كل من يراها أنها سكرية، لكنها ليست كذلك فهي سكرها قليل بجانب فوائدها الجمة وعناصرها الغذائية المتوفرة فيها.

ويشير باصهي إلى القيمة الغذائية العالية جدا لفاكهة التنين، مؤكدا أن فيها فيتامينات وأملاح ومواد ضد الأكسدة، وبالنسبة لزراعتها فهي سهلة وبسيطة.

وأوضح أنه بدأ زراعتها قبل سنتين من الآن، ونجحت في الزراعة وأزهرت ونضجت وهذا هو الناتج، فثمارها جيدة في الشكل والطعم أيضا.