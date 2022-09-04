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من جديد.. هزة أرضية في الباحة شعر بها السكان دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية
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من جديد.. هزة أرضية في الباحة شعر بها السكان دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية

من جديد.. هزة أرضية في الباحة شعر بها السكان دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية
١١:٣٨:٤٨ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت منطقة الباحة هزة أرضية ثانية اليوم الأحد، بعد أيام قليلة من الهزة الأرضية التي شهدتها.

وحسب- عكاظ- بلغت الهزة الأرضية أقل من درجتين، وأكد متحدث هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل في تصريح إعلامي، أن الهزة الأرضية التي رصدت اليوم في منطقة الباحة صغيرة جداً.

وأضاف :”نحن لا نتناول هذه الهزات في العادة؛ إلا أن قربها من سطح الأرض وشعور بعض السكان بها فرض التحدث عنها”.

فيما أوضح مصدر في الدفاع المدني أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن الهزة، محذراً من تداول ونقل شائعات لا صحة لها ولا مصدر.

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