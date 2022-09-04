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محليات

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام ونتائج المقبولين عبر هذا الرابط

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام ونتائج المقبولين عبر هذا الرابط
١٢:٠٧:١٦ ص، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المقبولين (عدد 81 رقم) على وظائف التشغيل الطبي الذاتي المعلن عنها لعام 1443هـ بالمستشفى الجامعي.

وأوضحت أن على المرشحين الواردة أرقام طلباتهم في البيان أدناه التواجد بمبنى كلية الطب رقم (10) الدور الأرضي إدارة الموارد البشرية الساعة 9:00 صباحا وفقاً للمواعيد الموضحة على رأس كل جدول ولن يتم استقبال أي مرشح في غير الموعد المحدد له مع ضرورة إحضار المستندات الموضحة أدناه.

المستندات المطلوبة:

أصل الهوية الوطنية للمطابقة.

أصل المؤهل العلمي مع صورة طبق الأصل.

شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الخبرات السابقة وشهادة بيان مدد واجور مشترك (التأمينات الاجتماعية).

العنوان الوطني مطبوع عن طريق موقع (سبل).

الوظائف السابقة:.

أخصائي علاج تنفسي

أخصائي مختبر علم أجنة.

فني فسيولوجيا عصبية.

أخصائي علاج طبيعي.

أخصائي علاج وظيفي.

أخصائي أطراف صناعية.

أخصائي أشعة.

صيدلي.

أخصائي علاج اشعاعي.

أخصائي فيزياء طبية.

أخصائي تخاطب.

أخصائي سمعيات.

أخصائي موجات صوتية قلبية تصوير قلب.

أخصائي تعقيم.

أخصائي قسطرة قلبية.

أخصائي تخدير.

أخصائي بصريات حول.

أخصائي بصريات عدسات لاصقة.

أخصائي مختبر.

فني ترميز طبي.

فني سكرتير طبي.

للاستعلام:

– على موقع الجامعة: (اضغط هنا)

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