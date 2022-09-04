كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل متهم داخل محكمة جنايات نينوى برصاصة في الرأس

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل محكمة جنايات نينوى، للحظة مقتل متهم على يد أحد الأشخاص.

وأظهر الفيديو إخراج الرجل مسدس وتوجيهi ناحية رأس المتهم الذي كان يجلس في حماية رجال الأمن وأطلق عليه رصاصة في الرأس من الخلف فأرداه قتيلًا، بينما سيطر عليه رجال الشرطة وألقوا القبض عليه.

وقال مصدر أمني، بحسب وكالة “شفق نيوز” العراقية، إن “المتهم نُقل إلى محكمة جنايات نينوي الأولى لنظر قضيته، وأثناء ذلك دخل الجاني إلى مبنى المحكمة وأطلق النار عليه وأرداه قتيلا”.

وأكد المصدر القبض على الجاني، وهو منتسب سابق بقوات الحشد الشعبي، وعند التحقيق معه قال إنه قتل المتهم “بدافع الثأر لتورط الضحية في قتل أبيه وشقيقه”.

وراجعت السلطات كاميرات المراقبة لمعرفة كيفية دخول الجاني إلى المحكمة بسلاحه الشخصي (مسدس)، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.