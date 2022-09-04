كل ما تريد معرفته عن إسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر».. الشروط وطريقة تنفيذ الخدمة

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تقوم إدارة المرور من الحين للآخر بتذكير المواطنين والمقيمين، بطريقة إسقاط المركبات التالفة مجانًا وأعطت مهلة لذلك حتى شهر مارس 2023.

خدمة إسقاط المركبات التالفة

تم الإعلان عن خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة إلكترونيا عبر منصة أبشر منذ شهر مارس الماضي عام ٢٠٢٢.

هي إحدى الخدمات الجديدة التي تضمها المنصة، التي تساعد المواطن والمقيم داخل المملكة إسقاط المركبة القديمة.

تم التصريح من قبل الإدارة العامة للمرور بأن هذه الخدمة متاحة خلال الوقت المحدد لمدة عام من تاريخ الإعلان حتي مارس ٢٠٢٣.

كما تم تحديد شروط يجب توافرها في المركبة والمالك أيضا، حتي يتم تنفيذ الخدمة بكل سهولة.

خدمة إسقاط المركبات التالفة

تعد خدمة إسقاط المركبات واحدة من أهم خدمات إدارة المرور، التي يمكن عن طريقها السماح لأصحاب المركبات التالفة و المهملة بأن يقوم بتقديم طلب لبيع هذه المركبة.

أصبحت هذه الخدمة متاحة خلال الوقت الحالي عبر منصة أبشر، ويستطيع المواطن والمقيم الاستفادة من هذه الخدمة بواسطة شبكة الإنترنت.

كيفية إسقاط المركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر

كشفت منصة أبشر الإلكترونية، عن كيفية الاستفادة من وجود خدمة إسقاط المركبة المهملة أو التالفة عبر المراكز المعتمدة لصفحة الخدمة، مشيرة إلى أن الخدمة تمكنك أيضاً من الاستفادة من المهلة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.

مميزات الخدمة

1- تغنيك عن مراجعة الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات.

2- تسقط المركبة فوراً من سجلاتك بعد إعطاء رمز التأكيد إلي المركز.

3- تمكنك من إسقاط مركبتك دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

4- تساهم في تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

خطوات تنفيذ الخدمة

1- اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة.

2- التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة.

3- إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.

4- إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلي هاتفك.

كيفية إسقاط المركبة

1- قم بالذهاب إلى منصة أبشر.

2- قم باختيار إسقاط المركبات القديمة.

3- حدد المكان التابع لها، لتظهر مراكز الإسقاط المعتمدة.

4- قم بالتوجه لأقرب مركز.

5- سيتم العمل على تسليم المركبة واللوحة، ثم رمز التأكيد من الهاتف.

الشروط المطلوبة للحصول على إسقاط المركبات المهملة

1- يجب سداد الغرامات النقدية والرسوم المحددة على المركبة إن وجدت.

2- لابد أن يكون صاحب المركبة على قيد الحياة.

3- يشترط أن تكون رخصة القيادة صلاحيتها سارية.

4- يجب لا يكون هناك طلب إسقاط قيد التنفيذ.

5- يشترط على صاحب المركز المعتمد لبيع المركبات الملغاة التعهد بتسليم لوحات المركبات خلال ٥ أيام من تاريخ البيع.

طريقة إسقاط السيارات القديمة دون دفع رسوم

1- بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

2- قم بالضغط على خانة أبشر أفراد.

3- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول.

4- قم بإدخال رمز التحقق الذي ستشاهده على الشاشة.

5- قم بالضغط على المزيد.

6- الضغط على خانة خدمة المواعيد.

7- قم بالضغط على خانة حجز موعد جديد.

8- سيظهر أمامك كلمة تشليح مركبة نقوم بوضع علامة صح.

9- قم بتحديد المحافظة التي تقيم بها.

10- قم بتحديد أقرب فرع مرور.

11- قم باختيار الميعاد الذي يناسبك.

12- بعد أن تقوم بقراءة الشروط والأحكام جيدًا قم بالضغط على خانة موافق.

13- قم بالتوّجه إلى هيئة المرور في الميعاد الذي تم تحديده.