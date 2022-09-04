الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ الخضير يجيب
شاهد.. أفعى عملاقة تلتف حول غزال وكادت تحطم عظامه
أخطاء الضيافة.. تسبب 5 أضرار صحية خطيرة دون قصد
شرطة جدة تطيح بمواطن انتحل صفة غير صحيحة وسرقة (3) مركبات بوضع التشغيل
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأحد
ضبط 5 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل .. والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

ثقافية

هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ الخضير يجيب

هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ الخضير يجيب
١٠:٥٠:١٣ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ وكذا الاستفادة من أعضائه بعد الذبح؟

جاء ذلك في رد الشيخ الخضير فيما ورد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ وكذا الاستفادة من أعضائه بعد الذبح؟

وقال الشيخ: نعم، لا مانع من أكله؛ لأنه مباح، ولذا قَرَرَ له الصحابةُ فديةً في جزاء الصيد بالنسبة للمُحرِم أو في الحرم، وحينئذٍ يكون مباح الأكل.

الكلمات الدلالية:
أكل لحم النعام الصيد المحرم عبدالله الخضير هيئة كبار العلماء

مواد ذات صلة

المزيد
متظاهر مصري في ميدان التحرير شارك من أجل الحصول على حشيش

متظاهر مصري في ميدان التحرير شارك من أجل الحصول على حشيش

الأحد، ٠٦ فبراير ٢٠١١ ٠٥:٣٦ م
مريض لا يستطيع الركوع والسجود.. هل يكتفي بالإيماء بالرأس؟

مريض لا يستطيع الركوع والسجود.. هل يكتفي بالإيماء بالرأس؟

الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ٠٨:٥٤ م
مآل مَن مات من الأطفال؟.. الشيخ “الخضير” يجيب

مآل مَن مات من الأطفال؟.. الشيخ “الخضير” يجيب

الأحد، ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ ١٠:٣١ ص
ما المقصود بالبدعة الحسنة؟

ما المقصود بالبدعة الحسنة؟

السبت، ١٩ مارس ٢٠٢٢ ٠٦:٣٥ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *