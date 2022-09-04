هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ الخضير يجيب

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ وكذا الاستفادة من أعضائه بعد الذبح؟

جاء ذلك في رد الشيخ الخضير فيما ورد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ وكذا الاستفادة من أعضائه بعد الذبح؟

وقال الشيخ: نعم، لا مانع من أكله؛ لأنه مباح، ولذا قَرَرَ له الصحابةُ فديةً في جزاء الصيد بالنسبة للمُحرِم أو في الحرم، وحينئذٍ يكون مباح الأكل.