أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأحد

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. النيابة العامة تعاقب المتسبب بتوقيف شخص دون مستند قانوني

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف قامت باتخاذ الإجراءات النظامية حيال المتسبب بإحدى جهات التوقيف لإيقافه شخصاً دون مستند نظامي.. المزيد هنا :

توضيح مهم من “المياه”: لهذه الأسباب أرسلنا رسائل تنبيه لبعض العملاء (فيديو)

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، أن سبب إرسالها رسائل للعملاء خلال الفترة الأخيرة، كان بغرض تنبيههم بأن استهلاك عقارهم ارتفع مقارنة بالحد الاستهلاكي الذي قاموا بوضعه.. المزيد هنا :

“التجارة”: 5 حقوق للمستهلك عند شراء سيارة جديدة

أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك، عند شراء سيارة جديدة، وذكرت أن هناك 5 اشتراطات أساسية واجبة الحدوث، وتعتبر من أهم حقوق المستهلك، وهي.. المزيد هنا :

توضيح هام من «الجوازات» بشأن مهلة نقل خدمات العمالة المنزلية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة موافقات نقل الخدمات تمكن المقيم من العمالة المنزلية من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات.. المزيد هنا:

خدمات حكومية مجانية قُدمت لسكان الأحياء العشوائية بجدة.. تعرف عليها

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن تقديم خدمات حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية بجدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم.. المزيد هنا :

غرامة 50 مليون ريال.. النيابة العامة تحدد عقوبة جريمة غسل الأموال

أكدت النيابة العامة أنه يٌعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها؛ مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛.. المزيد هنا :

وفاة الدكتور «عبدالمجيد الدهيشي» خبير الأوقاف والأعمال الخيرية

انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي، القاضي السابق والمتخصص في الاستشارات والدراسات الوقفية والأعمال الخيرية.. المزيد هنا :

إجازة اليوم الوطني 2022.. كل ما تريد معرفته عن إجازة الطلاب والموظفين

يبحث البعض عن إجازة اليوم الوطني 1444، الذي يعد من الأيام الهامة التي يحصل فيها الطلاب والعاملين على إجازة رسمية تشمل كل القطاعات ( الحكومي والخاص).. المزيد هنا :

دراسة حديثة: هذا الخضار بديلًا للأنسولين لمرضى السكر

توصلت دراسة طبية بريطانية حديثة، إلى أن تناول اللفت يساعد على خفض السكر في الدم بسرعة، وأن الثمرة يمكن أن تكون بديلا للأنسولين لمرضى السكر في بدايته.. المزيد هنا :

ميزة مهمة بهواتف الآيفون لـ«الحالات الطارئة» (فيديو)

أكد الخبير التقني عبدالرحمن الهادي وجود ميزة مهمة جدا في هواتف آيفون تساهم في تقديم المساعدة اللازمة في حالات الطوارئ.. المزيد هنا :