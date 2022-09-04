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أخطاء الضيافة.. تسبب 5 أضرار صحية خطيرة دون قصد
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صحة

أخطاء الضيافة.. تسبب 5 أضرار صحية خطيرة دون قصد

أخطاء الضيافة.. تسبب 5 أضرار صحية خطيرة دون قصد
١٠:٣٧:٣١ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:       

حذر د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات من خطورة الإفراط في تناول أو تقديم المعجنات أثناء الضيافة.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إن هذه الفطائر التي قد يتفاخر بها البعض للضيافة وبالدوائر وقاعات الاجتماع هي سبب السمنة ومنع نزول الوزن”.

وتابع “هذه المخبوزات تحافظ على وزنك العالي ولو أكلتها بكمية قليلة، وبها من النشا والكاربوهيدرات أي  ما يعادل ١٢ ملعقة سكر”.

وعن أضرار المعجنات أضاف الخضيري أنها تسبب التالي:

– الإمساك

– اضطراب القولون العصبي

– تراكم الدهون الثلاثية

– تراكم هون الكبد

– ترفع السكر

الكلمات الدلالية:
أضرار المعجنات المخبوزات المعجنات فهد الخضيري

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