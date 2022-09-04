ضبط 5 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل .. والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة الرياض على 5 مخالفين لنظامَي الإقامة والعمل من الجنسية اليمنية؛ لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر، وتحويلها عبر حسابات كيانات محلية إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وضُبط بحوزتهم “673.702” ريال، وسندات إيداع مالية. وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وفقا لما ذكرته قناة “روتانا خليجية”.

وفي سياق آخر، أكد متحدث شرطة الرياض وحملة مكافحة التسول، الرائد خالد الكريديس، أن نظام مكافحة التسول هو نظام واضح وصريح، فكل من يمتهن ظاهرة التسول يتم تطبيق العقوبة النظامية عليه والتي قد تصل لمدة عام كامل للسجن أو غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال أو كلتا العقوبتين.

وأضاف الكريديس في مداخلة مع “نشرة التاسعة” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن تصنيف التسول كجريمة لامتهانه الأمر باستغلال العاطفة، فبعض المتسولين قد يتجه بشكل غير مباشر إلى تنظيف زجاج المركبات أو بيع عبوات الماء أمام الطرقات أو في القطوعات المرورية.

وأشار إلى أن الإلحاح بطلب البيع وتقديم هذه السلع لشرائها ليس هدفها البيع، وإنما للحصول على المال بمقابل غير مقصود بذاته، حيث يتم التحايل على المواطنين باستغلال عاطفتهم، لافتًا إلى أن بعضهم قد يستغل الإتجار بالأشخاص والأطفال والنساء حيث يطلبون المال بشكل مُلح، وبالتالي تعتبر العاطفة هي الوتر الحقيقي التي يلعب عليها المتسول.

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