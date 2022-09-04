وظائف شاغرة بـ «جامعة الفيصل» لحملة الدبلوم فما فوق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الفيصل (Alfaisal)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.
وأوضحت جامعة الفيصل، أن الأولوية في التقديم على الوظائف للمواطنين، وفقاً للشروط والتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي :
منسق إداري
الوصف الوظيفي
منسق إداري لأعضاء هيئة التدريس / الطلاب / مكتب البكالوريوس.
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس / دبلوم
- 1-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة وذات الصلة ، ويفضل أن يكون ذلك في البيئات الجامعية والمدرسية.
المسؤوليات :
- مراقبة الامتحانات.
- حضور الفصول المخصصة من البداية حتى النهاية والمساعدة في تسليم الفصول. كن ممثل المعلم في الشرفة في فصول ذات طابقين.
- إدارة حضور الفصل وتنفيذ سياسة الحضور بما في ذلك تذكير الحضور المنخفض وإصدار تحذيرات DN
- تنسيق مواعيد التقييم بين الأساتذة ومكتب المرحلة الجامعية.
- على دراية بتقييمات الدورة وخطة الدورة للرد على استفسارات الطلاب.
- تنظيم وتسليم مذكرات الفصل / دراسات الحالة متى وأينما دعت الحاجة.
- مساعدة مدرس الدورة على تنظيم مناقشات جماعية.
- مراقبة الطلاب الذين يتقدمون للامتحان بمفردهم لذوي الاحتياجات الخاصة
- المساعدة في جمع وتوزيع تعيينات فئة / تقارير المشروع.
- التواصل مع قسم تكنولوجيا المعلومات والمرافق أثناء الفصل إذا لزم الأمر
- تأكد من أن الفصل جاهز للمحاضرة (على سبيل المثال ، تأكد من تثبيت القسم إذا كان الفصل مكونًا من طابق واحد)
- القيام بتحديث أعضاء هيئة التدريس بسلوكيات الطلاب في الفصل إذا كان هناك اضطراب.
- احتفظ بسجل للطلاب الذين يأتون متأخرًا أو يغادرون الفصل مبكرًا.
- أبلاغ المشرف المباشر ونائب العميد للبرنامج بأي تغييرات في جدول الفصل (مثل إلغاء الفصل أو غياب المدرب وما إلى ذلك)
- مساعدة مكتب البكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال في التخرج ، والمنزل المفتوح ، وسلسلة المحاضرات التنفيذية وغيرها من COB الأحداث.
رابط التقديم:
وأشارت جامعة الفيصل، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).