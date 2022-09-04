الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «جامعة الفيصل» لحملة الدبلوم فما فوق
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فرص

وظائف شاغرة بـ «جامعة الفيصل» لحملة الدبلوم فما فوق

وظائف شاغرة بـ «جامعة الفيصل» لحملة الدبلوم فما فوق
١٠:١٥:٥٥ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الفيصل (Alfaisal)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.

وأوضحت جامعة الفيصل، أن الأولوية في التقديم على الوظائف للمواطنين، وفقاً للشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

منسق إداري

الوصف الوظيفي

منسق إداري لأعضاء هيئة التدريس / الطلاب / مكتب البكالوريوس.

المؤهلات والخبرة 

  1. بكالوريوس / دبلوم
  2. 1-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة وذات الصلة ، ويفضل أن يكون ذلك في البيئات الجامعية والمدرسية.

المسؤوليات :

  1. مراقبة الامتحانات.
  2. حضور الفصول المخصصة من البداية حتى النهاية والمساعدة في تسليم الفصول. كن ممثل المعلم في الشرفة في فصول ذات طابقين.
  3. إدارة حضور الفصل وتنفيذ سياسة الحضور بما في ذلك تذكير الحضور المنخفض وإصدار تحذيرات DN
  4. تنسيق مواعيد التقييم بين الأساتذة ومكتب المرحلة الجامعية.
  5. على دراية بتقييمات الدورة وخطة الدورة للرد على استفسارات الطلاب.
  6. تنظيم وتسليم مذكرات الفصل / دراسات الحالة متى وأينما دعت الحاجة.
  7. مساعدة مدرس الدورة على تنظيم مناقشات جماعية.
  8. مراقبة الطلاب الذين يتقدمون للامتحان بمفردهم لذوي الاحتياجات الخاصة
  9. المساعدة في جمع وتوزيع تعيينات فئة / تقارير المشروع.
  10. التواصل مع قسم تكنولوجيا المعلومات والمرافق أثناء الفصل إذا لزم الأمر
  11. تأكد من أن الفصل جاهز للمحاضرة (على سبيل المثال ، تأكد من تثبيت القسم إذا كان الفصل مكونًا من طابق واحد)
  12. القيام بتحديث أعضاء هيئة التدريس بسلوكيات الطلاب في الفصل إذا كان هناك اضطراب.
  13. احتفظ بسجل للطلاب الذين يأتون متأخرًا أو يغادرون الفصل مبكرًا.
  14.  أبلاغ المشرف المباشر ونائب العميد للبرنامج بأي تغييرات في جدول الفصل (مثل إلغاء الفصل أو غياب المدرب وما إلى ذلك)
  15.  مساعدة مكتب البكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال في التخرج ، والمنزل المفتوح ، وسلسلة المحاضرات التنفيذية وغيرها من COB الأحداث.

رابط التقديم:

وأشارت جامعة الفيصل، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من التفاصيل  والمعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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