شاهد : خدمة مجانية للعثور على الأطفال التائهين في الحرمين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يكشف خلاله عن خدمة مجانية في الحرمين المكي والنبوي خاصة بالأطفال التائهين من ذويهم.

ويقدم مركز رعاية الأطفال التائهين خدمة فورية ومجانية، حيث يقوم الشخص بإدخال رقم جواله ليخرج له سوار برقم معين يتم وضعه في يد طفله .

وعن طريق هذا السوار يتم الاتصال بالشخص حال فقدانه لابنه داخل أحد الحرمين ومن ثم يمكنه العثور عليه.

وتعد هذه الطريقة المبتكرة وسيلة سهلة وسريعة للعثور على الطفل التائه كما تقلل كثيرا من حوادث تكررت مرارا خلال الأعوام الماضية .

وأشاد نشطاء بتلك الخطوة خاصة وأنها مجانية ويتم استخراج السوار دون أي رسوم ، مشيدين بالجهود المبذولة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

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