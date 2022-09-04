الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
كل ما تريد معرفته عن إسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر».. الشروط وطريقة تنفيذ الخدمة
الهيئة العامة للأوقاف تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ الخضير يجيب
شاهد.. أفعى عملاقة تلتف حول غزال وكادت تحطم عظامه
أخطاء الضيافة.. تسبب 5 أضرار صحية خطيرة دون قصد
شرطة جدة تطيح بمواطن انتحل صفة غير صحيحة وسرقة (3) مركبات بوضع التشغيل

محليات

شاهد : خدمة مجانية للعثور على الأطفال التائهين في الحرمين (فيديو)

شاهد : خدمة مجانية للعثور على الأطفال التائهين في الحرمين (فيديو)
١٠:١٠:٣١ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يكشف خلاله عن خدمة مجانية في الحرمين المكي والنبوي خاصة بالأطفال التائهين من ذويهم.

ويقدم مركز رعاية الأطفال التائهين خدمة فورية ومجانية، حيث يقوم الشخص بإدخال رقم جواله ليخرج له سوار برقم معين يتم وضعه في يد طفله .

وعن طريق هذا السوار يتم الاتصال بالشخص حال فقدانه لابنه داخل أحد الحرمين ومن ثم يمكنه العثور عليه.

وتعد هذه الطريقة المبتكرة وسيلة سهلة وسريعة للعثور على الطفل التائه كما تقلل كثيرا من حوادث تكررت مرارا خلال الأعوام الماضية .

وأشاد نشطاء بتلك الخطوة خاصة وأنها مجانية ويتم استخراج السوار دون أي رسوم ، مشيدين بالجهود المبذولة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

اقرأ أيضا:

كل ما تريد معرفته عن برنامج خادم الحرمين للابتعاث

الكلمات الدلالية:
الأطفال الأطفال التائهين الحرم المكي الحرم النبوي

مواد ذات صلة

المزيد
مبادرة شباب سعودي لتحسين العلاقة مع مصر بعد غلق السفارة السعودية

مبادرة شباب سعودي لتحسين العلاقة مع مصر بعد غلق السفارة السعودية

الأثنين، ٣٠ أبريل ٢٠١٢ ٠١:٣٩ ص
شاهد.. عمال يهربون من كاميرات برنامج تلفزيوني بسوق «عزيزية الرياض»

شاهد.. عمال يهربون من كاميرات برنامج تلفزيوني بسوق «عزيزية الرياض»

الأحد، ٠٤ فبراير ٢٠١٨ ٠١:٣٠ ص
مصرع 8 في حادث مأساوي بالقرب من المويه

مصرع 8 في حادث مأساوي بالقرب من المويه

الخميس، ٠٩ أغسطس ٢٠١٢ ١١:٤٢ م
الأمم المتحدة تشيد بجهود «داخلية المملكة» في الحد من الجرائم

الأمم المتحدة تشيد بجهود «داخلية المملكة» في الحد من الجرائم

الأربعاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٨ ١٠:٢٤ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *