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إجازة اليوم الوطني 2022.. كل ما تريد معرفته عن إجازة الطلاب والموظفين
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إجازة اليوم الوطني 2022.. كل ما تريد معرفته عن إجازة الطلاب والموظفين

إجازة اليوم الوطني 2022.. كل ما تريد معرفته عن إجازة الطلاب والموظفين
٠٨:١٨:٣٨ م، الأحد، ٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن إجازة اليوم الوطني 1444، الذي يعد من الأيام الهامة التي يحصل فيها الطلاب والعاملين على إجازة رسمية تشمل كل القطاعات ( الحكومي والخاص).

إجازة اليوم الوطني ١٤٤٤

ينتظر الجميع أن تقوم وزارة الموارد بالإعلان عن ميعاد الإجازة الخاصة باليوم الوطني للقطاعات الخاصة بالأيام القادمة، والمتوقع بأن الإجازة طبقاً للوائح التنفيذية ستكون الجمعة 23 من شهر سبتمبر الذي يوافق 27 من شهر صفر، وهو إجازة رسمية وفقاً للمقرر بالمادة 127 و128 باللوائح التنفيذية.

فيما يتوقع البعض بأن الإجازة ستكون مستمرة حتى يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر.

قرار وزارة التعليم بشأن اليوم الوطني

قررت وزارة التعليم، أن الفترة من يوم الأحد الموافق 1444/2/29 حتى يوم الخميس الموافق 1444/3/3 ستكون موعداً لتنفيذ فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ92 لليوم الوطني للمملكة، من قبل جميع المدارس بمراحلها الثلاث، مع التقيد بكافة اللوائح والتعليمات والتدابير المنظمة.

الاحتفاء باليوم الوطني

وشددت الوزارة، على أهمية تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه “هي لنا دار” والذي سيصادف يوم الجمعة الموافق 27 صفر القادم وفق الـبرامج والفعاليات المقترحـة.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية اتخـاذ كافـة التـدابير الإجرائية وتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة على البريد الإلكتروني.

أهمية اليوم الوطني

يعد اليوم الوطني يوماً هاماً لجميع مواطني المملكة داخلها وخارجها، إذ أنه عيداً وطنياً يتم الاحتفال به بتاريخ ثابت بكل عام وهو 23 سبتمبر.

ويعتبر هذا اليوم هو ذكرى توحيد المملكة بعدما قد كانت عبارة عن قبائل ومتفرقة سميت بمملكة الحجاز ونجد وما يلحقها، ولكن الملك عبد العزيز- رحمه الله- استطاع أن يوحد ربوع المملكة ويجمع شتاتها إلى أن أصبحت بهذا الشكل اليوم قوة عالمية في الاقتصاد والسياسة على كافة المستويات.

عروض اليوم الوطني

والاحتفال باليوم الوطني موسماً تقوم فيه جميع المحلات بتقديم العروض المتعددة ، كما أن المطاعم تقدم إليكم خصومات هائلة لتشارك الجميع بالفرحة.

وقد بدأ الاحتفال باليوم الوطني لأول مرة من عام 2005 ولا زال مستمراً إلى الآن.

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